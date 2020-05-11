Пожар в хосписе в Подмосковье: погибли 9 человек

Источник материала: Tut.by

Пожар произошел в хосписе для престарелых «Второй дом» в Красногорске в Подмосковье. В результате пожара есть погибшие.

По данным МЧС в результате инцидента погибли девять человек. Источник в экстренных службах сообщил о 10 погибших. После инцидента были госпитализированы девять человек, шестеро из них — в реанимации.

В администрации городского округа сообщили, что в здании находились 29 человек. По данным источника, в хосписе было 37 человек, восемь из них — персонал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23.59 по минскому 10 мая. Очаг пожара находился на втором этаже здания. Возгорание полностью потушили в 01.09 11 мая.

На место пожара выехали следователи и криминалисты ГСУ СК Московской области.

По данным источника в экстренных службах, причиной пожара могла стать неисправность водонагревателя.

Хоспис проходит по документам как частное владение. По информации источника в правоохранительных органах, двухэтажное здание было арендовано частным лицом, размещение престарелых людей, среди которых были лежачие, было организовано без документов.