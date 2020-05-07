Мужчина обвиняется в краже автомобиля в Бресте. Для задержания пришлось стрелять

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже в крупном размере.





Проведенным предварительным расследованием установлено, что 50-летний мужчина 17 марта текущего года, находясь в Бресте, путем подбора ключа проник в автомобиль «Фольксваген Транспортер», на котором направился в сторону Минска.

В этот же день представитель частного предприятия, которому принадлежит автомобиль, обратился с заявлением в органы внутренних дел. Сотрудники милиции оперативно установили местонахождение автомобиля под управлением обвиняемого, осуществляли его преследование и по причине неподчинения их требованиям об остановке применили табельное оружие. Фигуранта задержали в Логойском районе.

В ходе допроса он пояснил, что он работает индивидуальным предпринимателем и оказывает транспортные услуги на автомобиле своего знакомого. В Бресте он находился, ожидая очередного рейса. По причине отмены заказа, и отказа знакомого в использовании рабочего автомобиля в личных целях, фигурант решил похитить другой автомобиль и на нем добраться домой. Машину он выбрал во дворе одного из многоквартирных домов за несколько дней до планируемого выезда из Бреста.

Следователями проведены осмотры места происшествия и предметов, допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, собран характеризующий материал в отношении обвиняемого. Ранее мужчина 6 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Действия обвиняемого следователем квалифицированы по ч.3 ст.205 (кража, совершенная повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК

по Брестской области Дмитрий Иванюк