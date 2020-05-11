ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Свыше 2 десятков аварий, 5 погибших и 25 раненых - дорожная статистика за выходные

11.05.2020 13:05 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Свыше двух десятков аварий, пятеро погибших и 25  раненых -  такова дорожная статистика за минувшие выходные. В субботу в Лидском районе погиб водитель "фольксвагена". Мужчина врезался в фуру, ушел в занос и сбил шофера тяжеловеса - ему понадобилась помощь медиков.

А в Гомеле мотоциклист протаранил забор, когда пытался скрыться от дорожной милиции. Байкера увезла скорая помощь. В ГАИ выяснили, что на мотоцикл не были оформлены ни страховка, ни техосмотр.

Два человека погибли в ДТП в Кореличском районе. Сообщается, что 52-летний водитель "митсубиси" на закруглении дороги потерял управление, вылетел в кювет и машина перевернулась. На месте скончались шофер и пассажирка. Также за выходные попались более 180  пьяных водителей и 366 бесправников.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свыше двух десятков аварий, пятеро погибших и 25  раненых -  такова дорожная статистика за минувшие выходные. В субботу в Лидском районе погиб водитель...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в хосписе в Подмосковье: погибли 9 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
11.05.2020
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика