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Свыше 2 десятков аварий, 5 погибших и 25 раненых - дорожная статистика за выходные
Источник материала: БTСвыше двух десятков аварий, пятеро погибших и 25 раненых - такова дорожная статистика за минувшие выходные. В субботу в Лидском районе погиб водитель "фольксвагена". Мужчина врезался в фуру, ушел в занос и сбил шофера тяжеловеса - ему понадобилась помощь медиков.
А в Гомеле мотоциклист протаранил забор, когда пытался скрыться от дорожной милиции. Байкера увезла скорая помощь. В ГАИ выяснили, что на мотоцикл не были оформлены ни страховка, ни техосмотр.
Два человека погибли в ДТП в Кореличском районе. Сообщается, что 52-летний водитель "митсубиси" на закруглении дороги потерял управление, вылетел в кювет и машина перевернулась. На месте скончались шофер и пассажирка. Также за выходные попались более 180 пьяных водителей и 366 бесправников.
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Свыше двух десятков аварий, пятеро погибших и 25 раненых - такова дорожная статистика за минувшие выходные. В субботу в Лидском районе погиб водитель...
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