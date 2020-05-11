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В поле у деревни Гирово обнаружен и обезврежен немецкий боеприпас времен войны
Источник материала: БTВ пригороде Барановичей военные обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. 75-миллиметровый снаряд обнаружил тракторист во время работы в поле у деревни Гирово. К месту происшествия вызвали милицию и саперов. Территорию перекрыли и проверили на наличие других опасных предметов.
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В пригороде Барановичей военные обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. 75-миллиметровый снаряд обнаружил тракторист во время работы в поле у...
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