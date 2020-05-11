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ДТП в городе Ивье

11.05.2020 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

8 мая около 21 часов 10 минут вблизи дома №119 по ул. 1 Мая в г. Ивье случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил телесные повреждения.

Жительница Ивьевского района, управляя автомобилем, двигалась по ул. 1 Мая в направлении г. Лида, на необозначенном перекрестке при повороте налево на АЗС «Беларуснефть» не уступила дорогу водителю мотоцикла, двигавшемуся во встречном направлении со стороны г. Лида.

В результате дорожно-транспортного происшествия транспортным средствам причинены механические повреждения.

Водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома пальцев правой руки, перелома правого предплечья и скальпированной раны правого коленного сустава. Он был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Ивьевская ЦРБ.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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8 мая около 21 часов 10 минут вблизи дома №119 по ул. 1 Мая в г. Ивье случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек...
 
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