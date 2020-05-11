|
В Пуховичском районе на пожаре пострадали два человека. В Минске тушить пожар помогли сотрудники ГАИ
Источник материала: БTЖилой дом и хозяйственная постройка горели открытым пламенем в деревне Сергеевичи. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша дома рухнула. Они оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Хозяева хотели самостоятельно потушить огонь, пострадали и доставлены в больницу. Одна из вероятных версий возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
В Минске тушить пожар помогли сотрудники ГАИЭкипаж вечером контролировал дорожное движение по улице Передовой. И во время объезда территории, вдоль дома заметил столб дыма и пламя за забором. На момент возгорания в доме никого не было. Милиционеры срочно вызвали спасателей и начали самостоятельно тушить возгорание. Помог огнетушитель служебного автомобиля и поливочный шланг хозяев дома. Спасатели затем ликвидировали пожар и оценили слаженные действия автоинспекторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пуховичском районе на пожаре пострадали два человека. В Минске тушить пожар помогли сотрудники ГАИ
Жилой дом и хозяйственная постройка горели открытым пламенем в деревне Сергеевичи. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша дома рухнула. Они...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)