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В Минске тушить пожар помогли сотрудники ГАИ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пуховичском районе на пожаре пострадали два человека. В Минске тушить пожар помогли сотрудники ГАИ Жилой дом и хозяйственная постройка горели открытым пламенем в деревне Сергеевичи. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша дома рухнула. Они...

Жилой дом и хозяйственная постройка горели открытым пламенем в деревне Сергеевичи. Когда на место происшествия прибыли спасатели, крыша дома рухнула. Они оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Хозяева хотели самостоятельно потушить огонь, пострадали и доставлены в больницу. Одна из вероятных версий возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.Экипаж вечером контролировал дорожное движение по улице Передовой. И во время объезда территории, вдоль дома заметил столб дыма и пламя за забором. На момент возгорания в доме никого не было. Милиционеры срочно вызвали спасателей и начали самостоятельно тушить возгорание. Помог огнетушитель служебного автомобиля и поливочный шланг хозяев дома. Спасатели затем ликвидировали пожар и оценили слаженные действия автоинспекторов.