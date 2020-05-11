На минувшей неделе в Борисовском районе произошло 3 пожара

Источник материала: Единство

В пятницу, 8 мая, в с.т. Белое Болото загорелась деревянная баня. В результате пожара полностью уничтожена крыша; баня выгорела изнутри. Предполагаемая причина пожара: нарушение правил устройства печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Предварительно, по причине нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования произошло возгорание навеса по ул. Тухачевского вечером 9 мая. В результате уничтожен навес, повреждено имущество и хозяйственные постройки.

10 мая в 00 часов 24 минуты борисовским спасателям поступило сообщение о возгорании навеса на территории частного деревообрабатывающего предприятия. В результате пожара уничтожен навес, ленточный и торцовочный станки, повреждена готовая продукция. По факту возгорания проводится проверка.

Берегите себя и своих близких!