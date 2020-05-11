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62-летний водитель автомобиля Renault выехал под трамвай

11.05.2020 18:40 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Выехал под трамвай. Сегодня в столице на улицы Долгобродской 62-летний водитель автомобиля Renault, выезжая с прилегающей территории Минского завода шестерен, не уступил дорогу трамваю. Пострадавших в аварии нет. Движение трех маршрутов трамваев было временно парализовано.
 
 
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Выехал под трамвай. Сегодня в столице на улицы Долгобродской 62-летний водитель автомобиля Renault, выезжая с прилегающей территории Минского завода шестерен, не...
 
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