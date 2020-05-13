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Последствия сильного ветра в Беларуси
Источник материала: БTСильный ветер, который свирепствовал в Беларуси накануне, повредил крыши домов, а также повалил деревья. В Могилеве спасателям пришлось 9 раз выезжать на места ЧП. Так, в этой области порывами ветра сорвало крыши 15 жилых домов, 3 хозпостроек и 1 производственного здания. Также инциденты из-за сильного ветра произошли в Могилеве, в Шкловском, Горецком и Могилевском районах. Никто из людей не пострадал.
В МЧС сообщают, что порывы ветра достигали 20 м/с. Так, в Гомеле повалило деревья на припаркованные автомобили. Сейчас специалистам предстоит подсчитать сумму материального ущерба.
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Сильный ветер, который свирепствовал в Беларуси накануне, повредил крыши домов, а также повалил деревья. В Могилеве спасателям пришлось 9 раз выезжать на места ЧП....
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