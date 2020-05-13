В Минске при пожаре погибли четыре человека

Источник материала: Tut.by

В Заводском районе сгорел частный дом. При пожаре погибли четыре человека. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22.13 — горел дом № 20 по 1-му Юношескому переулку.

В результате пожара погибли 4 человека.

Причина пожара устанавливается.

(Будет дополнено)