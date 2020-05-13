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В Минске при пожаре погибли четыре человека
Источник материала: Tut.by
В Заводском районе сгорел частный дом. При пожаре погибли четыре человека. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22.13 — горел дом № 20 по 1-му Юношескому переулку.
В результате пожара погибли 4 человека.
Причина пожара устанавливается.
(Будет дополнено)
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Дом сильно поврежден. Причина пожара устанавливается.
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