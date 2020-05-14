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В Свислочском районе автопоезд МАN врезался в автобус - 4 пострадавших

14.05.2020 12:49 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Авария в Свислочском районе, автопоезд МАN врезался в автобус с пассажирами сообщением "Корнадь-Гродно", четыре человека в больнице. Еще одного пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой. Прямо сейчас следователи работают на месте ДТП. По сообщению СК, ДТП произошло около 6 часов в поселке Порозово. Все обстоятельства произошедшего выясняются, кроме того ряд экспертиз помогут понять, почему водитель грузовой машины совершил опасный маневр, выехав со второстепенной дороги на перекресток. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Авария в Свислочском районе, автопоезд МАN врезался в автобус с пассажирами сообщением "Корнадь-Гродно", четыре человека в больнице. Еще одного пострадавшего...
 
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