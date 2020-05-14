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В Борисове во время пожара травмированы два человека
Источник материала: БTОгонь охватил квартиру в 9-этажном жилом доме. Спасателей вызвала соседка, они ликвидировали возгорание на 5-м этаже и спасли хозяина квартиры и его жену. Пострадавшие с ожогами доставлены в больницу. Эвакуация остальных жильцов не понадобилась. Причины возгорания выясняют специалисты.
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Огонь охватил квартиру в 9-этажном жилом доме. Спасателей вызвала соседка, они ликвидировали возгорание на 5-м этаже и спасли хозяина квартиры и его жену....
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