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В столичной многоэтажке загорелся балкон
Источник материала: БTВыясняется причина и еще одного инцидента в столице. В многоэтажке на проспекте Победителей сегодня утром загорелся балкон. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
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Выясняется причина и еще одного инцидента в столице. В многоэтажке на проспекте Победителей сегодня утром загорелся балкон. Спасатели ликвидировали возгорание....
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