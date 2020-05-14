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Грузовик опрокинулся на кольцевой
Источник материала: БTОпрокинулся и снес ограждение. Авария с участием грузовика на Минской кольцевой дороге привела к временному затруднению движения. Водитель автомобиля МАЗ двигался по МКАД около улицы Уборевича. В этот момент машину занесло, и она легла на бок. Водитель не травмирован. По словам очевидцев, причиной происшествия могло стать поврежденное колесо.
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Опрокинулся и снес ограждение. Авария с участием грузовика на Минской кольцевой дороге привела к временному затруднению движения. Водитель автомобиля МАЗ...
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