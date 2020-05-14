Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грузовик опрокинулся на кольцевой Опрокинулся и снес ограждение. Авария с участием грузовика на Минской кольцевой дороге привела к временному затруднению движения. Водитель автомобиля МАЗ...

Опрокинулся и снес ограждение. Авария с участием грузовика на Минской кольцевой дороге привела к временному затруднению движения. Водитель автомобиля МАЗ двигался по МКАД около улицы Уборевича. В этот момент машину занесло, и она легла на бок. Водитель не травмирован. По словам очевидцев, причиной происшествия могло стать поврежденное колесо.