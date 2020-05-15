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На трассе М5 при лобовом столкновении погибли три человека
Источник материала: БTСтрашная авария произошла в Пуховичском районе. На трассе Минск - Гомель лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Погибли три человека. Машины получили тяжелые повреждения. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
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Страшная авария произошла в Пуховичском районе. На трассе Минск - Гомель лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Погибли три человека. Машины получили тяжелые...
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