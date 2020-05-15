Удаль молодецкую показали… забору. Теперь придется заплатить штраф

Источник материала: Радзiма

В полвторого ночи 7 мая двое молодых людей, изрядно выпив в компании друзей, возвращались домой. На улице Кирова, недалеко от автостанции, парней потянуло на подвиги, в противники себе они избрали… забор. Ограждение парни, правда, не сломали, однако сняли и бросили на земле шесть деревянных пролетов. С утра жители Глуска «подвиг» земляков оценили и сообщили о нем в милицию.

Пролеты быстро возвратили на место, а сотрудники РОВД, опросив возможных свидетелей, изучив записи камер видеонаблюдения, оперативно установили личности хулиганов. Это житель Глуска 1999 года рождения и житель агрогородка Калатичи 2000 года рождения. Один из них нигде не учится и не работает, а второй трудится на Минском автомобильном заводе. Чем им ночью помешал забор, молодые люди не смогли объяснить стражам порядка. Вероятнее всего, «героизму» посодействовал алкоголь. Нарушители раскаялись в содеянном и извинились. И хоть ранее парни не были замечены в правонарушениях, теперь за действия, выразившие явное неуважение к обществу, их привлекли к административной ответственности по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. За мелкое хулиганство предусмотрен штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Начальник Глусского РОВД Сергей Красавин уточнил, что, если бы заборы оказались сломаны и был нанесен ущерб, хулиганы попали бы под уголовную статью. Стоит понимать, что тех, кто ломает, крушит, разрушает, портит городское имущество, неважно, делают они это средь бела дня или под прикрытием ночи, по пьяной удали или от скуки, рано или поздно всё равно найдут правоохранители, и тогда за свои поступки придется ответить по закону.