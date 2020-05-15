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Прохожий решил перейти железную дорогу прямо перед несущимся поездом
Источник материала: Tut.by
Британская транспортная полиция показала, как неустановленный мужчина едва не погиб, пытаясь перейти железнодорожные пути прямо перед несущимся поездом. Кажется, он вообще не заметил, что к нему приближается состав. Момент был снят камерой наблюдения на переезде.
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Мужчине невероятно повезло.
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