Прохожий решил перейти железную дорогу прямо перед несущимся поездом

Источник материала: Tut.by

Британская транспортная полиция показала, как неустановленный мужчина едва не погиб, пытаясь перейти железнодорожные пути прямо перед несущимся поездом. Кажется, он вообще не заметил, что к нему приближается состав. Момент был снят камерой наблюдения на переезде.