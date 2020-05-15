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Прохожий решил перейти железную дорогу прямо перед несущимся поездом

15.05.2020 16:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская транспортная полиция показала, как неустановленный мужчина едва не погиб, пытаясь перейти железнодорожные пути прямо перед несущимся поездом. Кажется, он вообще не заметил, что к нему приближается состав. Момент был снят камерой наблюдения на переезде.

 
 
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