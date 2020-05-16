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Минские таможенники обнаружили в посылке из Евросоюза марки с психотропом
Источник материала: БTОпасное вещество - лизергид - зафиксировала кинологическая служба при досмотре одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления "Аэропорт Минск-2". Экспертиза подтвердила вещество. Посылка следовала в адрес минчанина. Его уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Опасное вещество - лизергид - зафиксировала кинологическая служба при досмотре одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления...
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