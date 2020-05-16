ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минские таможенники обнаружили в посылке из Евросоюза марки с психотропом

16.05.2020 15:38 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Опасное вещество - лизергид - зафиксировала кинологическая служба при досмотре одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления "Аэропорт Минск-2". Экспертиза подтвердила вещество. Посылка следовала в адрес минчанина. Его уже задержали. Возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опасное вещество - лизергид - зафиксировала кинологическая служба при досмотре одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Удаль молодецкую показали… забору. Теперь придется заплатить штраф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
16.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Слуцк Город

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика