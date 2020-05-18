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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ДТП в Борисовском районе: погибли 6 человек Страшное ДТП в Борисовском районе. Погибли 6 человек. По предварительной информации, накануне вечером 30-летний водитель Renault, двигаясь по М1 в направлении границы...

Страшное ДТП в Борисовском районе. Погибли 6 человек. По предварительной информации, накануне вечером 30-летний водитель Renault, двигаясь по М1 в направлении границы России, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely и автопоездом. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики, спасатели.В настоящее время устанавливаются личности погибших, допрашиваются очевидцы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.