ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Серьезная авария в Минске. Произошло опрокидывание скорой и легкового автомобиля

18.05.2020 12:37 — ЧП | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В результате ДТП произошло опрокидывание скорой и легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными проблесковыми маячками и, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Mitsubishi.
Обстоятельства аварии устанавливаются. По информации ГАИ, 33-летний водитель Mitsubishi в момент столкновения был пьян, как и пассажир, сидевший рядом.
За минувшие выходные в стране погибли 7 и травмированы 15 человек. Установлено 150 водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП произошло опрокидывание скорой и легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ДТП в Борисовском районе: погибли 6 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика