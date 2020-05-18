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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Серьезная авария в Минске. Произошло опрокидывание скорой и легкового автомобиля В результате ДТП произошло опрокидывание скорой и легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными...

В результате ДТП произошло опрокидывание скорой и легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался с включенными проблесковыми маячками и, пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Mitsubishi.Обстоятельства аварии устанавливаются. По информации ГАИ, 33-летний водитель Mitsubishi в момент столкновения был пьян, как и пассажир, сидевший рядом.За минувшие выходные в стране погибли 7 и травмированы 15 человек. Установлено 150 водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения.