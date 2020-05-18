|
В Минске ветром снесло каркас остановочного пункта
Источник материала: БTНа улице Брестской ветром снесло металлический каркас остановочного пункта. В этот момент как раз подъезжал троллейбус. В результате экстренного торможения травмирована женщина-пассажир.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улице Брестской ветром снесло металлический каркас остановочного пункта. В этот момент как раз подъезжал троллейбус. В результате экстренного торможения...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)