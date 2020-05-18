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На улице Кедышко легковой автомобиль наехал на дерево и столкнулся с автобусом МАЗ

18.05.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На улице Кедышко легковой автомобиль сначала наехал на дерево, потом столкнулся с автобусом МАЗ на встречной полосе, а затем опять попал в дерево! Известно, что водитель Toyota двигался в направлении Филимонова, не справился с управлением, что и привело к тройному столкновению. Водитель доставлен в больницу, на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

 
 
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На улице Кедышко легковой автомобиль сначала наехал на дерево, потом столкнулся с автобусом МАЗ на встречной полосе, а затем опять попал в дерево! Известно, что...
 
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