Пожар хозяйственной постройки

16 мая в середине дня спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Закревщина Гераненского сельсовета. По прибытии подразделений МЧС постройка была полностью охвачена огнем. Спасатели не дали пожару распространить на другие строения. В результате постройка уничтожена, пострадавших нет.
МЧС напоминает: неосторожное обращение с огнем – вот основная причина большинства пожаров. Непотушенные и небрежно брошенные спички или окурки – за этими, казалось бы, обыденными вещами стоят сотни загубленных жизней, тысячи искалеченных судеб, миллионы слез.
В случае пожара или запаха дыма звоните по телефону 101 или 112.
П. КЁЛЕР.