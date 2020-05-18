Пожар хозяйственной постройки

Источник материала: Ивьевский край

16 мая в середине дня спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Закревщина Гераненского сельсовета. По прибытии подразделений МЧС постройка была полностью охвачена огнем. Спасатели не дали пожару распространить на другие строения. В результате постройка уничтожена, пострадавших нет.

МЧС напоминает: неосторожное обращение с огнем – вот основная причина большинства пожаров. Непотушенные и небрежно брошенные спички или окурки – за этими, казалось бы, обыденными вещами стоят сотни загубленных жизней, тысячи искалеченных судеб, миллионы слез.

В случае пожара или запаха дыма звоните по телефону 101 или 112.

П. КЁЛЕР.