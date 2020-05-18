ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожар хозяйственной постройки

18.05.2020 — ЧП | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

16 мая в середине дня спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Закревщина Гераненского сельсовета. По прибытии подразделений МЧС постройка была полностью охвачена огнем. Спасатели не дали пожару распространить на другие строения. В результате постройка уничтожена, пострадавших нет.

МЧС напоминает: неосторожное обращение с огнем – вот основная причина большинства пожаров. Непотушенные и небрежно брошенные спички или окурки – за этими, казалось бы, обыденными вещами стоят сотни загубленных жизней, тысячи искалеченных судеб, миллионы слез.

В случае пожара или запаха дыма звоните по телефону 101 или 112.

П. КЁЛЕР.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая в середине дня спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки на территории частного домовладения в д. Закревщина...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На улице Кедышко легковой автомобиль наехал на дерево и столкнулся с автобусом МАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика