Источник материала: Кричевская жизнь

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 мая по 5 июня будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Напоминаем, что в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь в период проведения мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

29 мая по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание – дети!».

За 4 месяца 2020 года на территории области несовершеннолетние стали участниками 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 16 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП, погибших и пострадавших в них детей увеличилось на 15 случаев, 1 погибшего и 14 травмированных.

Летние каникулы – это самое горячее и тревожное время. Многолетняя статистика свидетельствует, что именно в этот период обостряется обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. У детей появляется масса свободного времени, большую часть которого они проводят на улице. В силу своих возрастных особенностей дети не в полной мере воспринимают дорожную угрозу. Поэтому допускают ошибки на дороге, попадая в неприятные дорожные ситуации. Самыми распространенными нарушениями правил, характерными для детей, являются переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть, игра в непосредственной близости от дороги. Маленькие непоседы всегда куда-то торопятся и спешат, во время игры забывают обо всем, не задумываясь о последствиях.

В любой аварии с травмированием юных участников движения усматривается вина взрослых: родителей, водителей, а иногда и просто прохожих, которые своевременно не остановили, не предупредили, а просто равнодушно прошли мимо. Основная роль по воспитанию у детей навыков безопасного поведения ложится на плечи родителей. Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть знания и навыки, полученные им ранее. Поэтому с ребенком не должно быть никакой спешки на проезжей части, никаких разговоров о постороннем во время перехода дороги, никаких нарушений Правил дорожного движения. За детьми младшего возраста и вовсе нужен глаз да глаз: вблизи дороги без присмотра их категорически оставлять нельзя!

Каждому водителю необходимо помнить, что действия детей непредсказуемы и моментом возникновения опасности является то, что вы заметили ребенка вблизи проезжей части вне зависимости от направления его движения. До минимума снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановить автомобиль. Также необходимо проявлять предельную осторожность, проезжая и по дворовым территориям. На пешеходных переходах в обязательном порядке пропускайте юных пешеходов.

В летний период в особой группе риска находятся дети-велосипедисты, которые выезжают на дорогу вопреки установленным требованиям. Юным велосипедистам, которым еще нет 14 лет, следует знать о том, что ездить на велосипеде можно только в пешеходных и жилых зонах, по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. Поэтому родителям очень важно контролировать маршрут движения юного велосипедиста. Особое внимание родители должны уделять детям-подросткам, не допуская ни малейшей возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права.

Подросткам, которым не терпится стать водителем, следует помнить о возрастных условиях получения права управления механическими транспортными средствами. С 16 лет можно стать водителем «легкого мотоцикла», скутера или мопеда. С 18 можно управлять легковым автомобилем и мотоциклом помощнее.

ОГАИ РОВД.