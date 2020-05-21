ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Внимание – дети!»

21.05.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с 25 мая по 5 июня будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!». Напоминаем, что в соответствии с пунктом 166.9 главы 22 Правил дорожного движения Республики Беларусь в период проведения мероприятия водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным на транспортном средстве ближним светом фар.

За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 2-х базовых величин (ст.18.14 ч.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

29 мая по всей республике пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Внимание – дети!».

За 4 месяца 2020 года на территории области несовершеннолетние стали участниками 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 ребенок погиб и 16 получили травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП, погибших и пострадавших в них детей увеличилось на 15 случаев, 1 погибшего и 14 травмированных.

Летние каникулы – это самое горячее и тревожное время. Многолетняя статистика свидетельствует, что именно в этот период обостряется обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. У детей появляется масса свободного времени, большую часть которого они проводят на улице. В силу своих возрастных особенностей дети не в полной мере воспринимают дорожную угрозу. Поэтому допускают ошибки на дороге, попадая в неприятные дорожные ситуации. Самыми распространенными нарушениями правил, характерными для детей, являются переход проезжей части в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора, внезапный выход на проезжую часть, игра в непосредственной близости от дороги. Маленькие непоседы всегда куда-то торопятся и спешат, во время игры забывают обо всем, не задумываясь о последствиях.

В любой аварии с травмированием юных участников движения усматривается вина взрослых: родителей, водителей, а иногда и просто прохожих, которые своевременно не остановили, не предупредили, а просто равнодушно прошли мимо. Основная роль по воспитанию у детей навыков безопасного поведения ложится на плечи родителей. Одно неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с ним может перечеркнуть знания и навыки, полученные им ранее. Поэтому с ребенком не должно быть никакой спешки на проезжей части, никаких разговоров о постороннем во время перехода дороги, никаких нарушений Правил дорожного движения. За детьми младшего возраста и вовсе нужен глаз да глаз: вблизи дороги без присмотра их категорически оставлять нельзя!

Каждому водителю необходимо помнить, что действия детей непредсказуемы и моментом возникновения опасности является то, что вы заметили ребенка вблизи проезжей части вне зависимости от направления его движения. До минимума снижайте скорость и будьте готовы в любой момент остановить автомобиль. Также необходимо проявлять предельную осторожность, проезжая и по дворовым территориям. На пешеходных переходах в обязательном порядке пропускайте юных пешеходов.

В летний период в особой группе риска находятся дети-велосипедисты, которые выезжают на дорогу вопреки установленным требованиям. Юным велосипедистам, которым еще нет 14 лет, следует знать о том, что  ездить на велосипеде можно только в пешеходных и жилых зонах, по тротуару, велосипедной или пешеходной дорожке. Поэтому родителям очень важно контролировать маршрут движения юного велосипедиста. Особое внимание родители должны уделять детям-подросткам, не допуская ни малейшей возможности управления ими любым видом транспорта без соответствующего на то права.

Подросткам, которым не терпится стать водителем, следует помнить о возрастных условиях получения права управления механическими транспортными средствами. С 16 лет можно стать водителем «легкого мотоцикла», скутера или мопеда. С 18 можно управлять легковым автомобилем и мотоциклом помощнее.

ОГАИ РОВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с окончанием учебного года и началом летних каникул, в целях предупреждения ДТП с участием детей в период с
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В ДФР рассказали о новой серой схеме с экспортом древесины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Soligorsk News
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика