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Покушение на семью в Могилеве

21.05.2020 13:04 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Ночная драма в Могилеве. Мужчина с помощью взрывпакетов и ножа совершил покушение на убийство семьи. Подозреваемому 59  лет. По данным следствия, ночью 19  мая он перелез через забор частного участка, подошел к дому пенсионеров, облил дверь из канистры и поджег. После чего разбил окно и забросил предположительно взрывпакет. Однако второе аналогичное устройство сработало у него в руках.

С тяжкими телесными повреждениями потерпевший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый также госпитализирован с травмами головы и обеих кистей рук. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно известно, что нападавший все тщательно спланировал. Он проживал неподалеку, но конфликтов замечено не было. Мужчине назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.  Мотив выясняется.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ночная драма в Могилеве. Мужчина с помощью взрывпакетов и ножа совершил покушение на убийство семьи. Подозреваемому 59  лет. По данным следствия, ночью 19  мая он...
 
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