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Покушение на семью в Могилеве
Источник материала: БTНочная драма в Могилеве. Мужчина с помощью взрывпакетов и ножа совершил покушение на убийство семьи. Подозреваемому 59 лет. По данным следствия, ночью 19 мая он перелез через забор частного участка, подошел к дому пенсионеров, облил дверь из канистры и поджег. После чего разбил окно и забросил предположительно взрывпакет. Однако второе аналогичное устройство сработало у него в руках.
С тяжкими телесными повреждениями потерпевший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. Подозреваемый также госпитализирован с травмами головы и обеих кистей рук. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительно известно, что нападавший все тщательно спланировал. Он проживал неподалеку, но конфликтов замечено не было. Мужчине назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Мотив выясняется.
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Ночная драма в Могилеве. Мужчина с помощью взрывпакетов и ножа совершил покушение на убийство семьи. Подозреваемому 59 лет. По данным следствия, ночью 19 мая он...
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