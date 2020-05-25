Пожар в Клещёвке

Источник материала: Радзiма





В ночь с 18 на 19 мая в Клещёвке случился пожар. Сообщение от местной жительницы, что горит баня, поступило в РОЧС почти в два часа ночи. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, огонь бушевал вовсю, кроме бани, горел уже и сарай. В результате и сарай, и баня сгорели, люди, к счастью, не пострадали.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Холодный май с его ночными заморозками вынуждает и сейчас пользоваться для отопления печами и обогревателями. Но делать это нужно безопасно, в очередной раз напоминают спасатели. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (за исключением специальной жидкости для розжига). Важно не допускать перекала печи, поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день не более чем по полтора часа. Пол из горючего материала перед топочным отверстием должен быть защищен негорючим листовым материалом. Топящуюся печь в любом случае нельзя оставлять без присмотра. Чтобы предотвратить риск отравления угарным газом, прекращать топить печь следует за два часа до сна, не позже.

Готовь сани летом, говорят в народе, а пожарные добавляют: и печку тоже. «Осталось чуть больше недели мая. На пороге лето. Сейчас самое время заняться ремонтом отопительных печей, — напоминает начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Каминский. — Печи и дымоходы необходимо очистить от сажи, если требуется — отремонтировать и побелить дымоходы в пределах чердачного помещения, заделать выявленные трещины».

Фото предоставлено Глусским РОЧС