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Пропал 14-летний школьник из Могилева. И это уже не в первый раз
Источник материала: Tut.by
Разыскивают 14-летнего Дмитрия Кореневского. Подросток Минске пропал восьмиклассник, его ищут уже три дня">уже пропадал 2 года назад — в Минске, где он учился в СШ № 76, и его тогда нашли в районе станции метро «Немига». По новым данным милиции, школьник живет в Могилеве. И он снова пропал.
Объявление о розыске Дмитрия Кореневского
Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос короткий светло-русый, глаза карие.
Был одет: ветровка черного цвета, толстовка красного цвета, штаны спортивные красного цвета, кроссовки серо-голубого цвета.
Особые приметы: на правой руке на указательном пальце отсутствует первая фаланга, на левой руке на указательном пальце есть нарастание кожи.
Всех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: +375 29 222−10−19 или 102.
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Данных о том, когда и при каких обстоятельствах подросток пропал, нет.
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