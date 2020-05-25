Пропал 14-летний школьник из Могилева. И это уже не в первый раз

Источник материала: Tut.by

Разыскивают 14-летнего Дмитрия Кореневского. Подросток Минске пропал восьмиклассник, его ищут уже три дня">уже пропадал 2 года назад — в Минске, где он учился в СШ № 76, и его тогда нашли в районе станции метро «Немига». По новым данным милиции, школьник живет в Могилеве. И он снова пропал.



Фото: ПСО «Симуран»

Объявление о розыске Дмитрия Кореневского опубликовал поисково-спасательный отряд «Симуран».

Приметы: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волос короткий светло-русый, глаза карие.

Был одет: ветровка черного цвета, толстовка красного цвета, штаны спортивные красного цвета, кроссовки серо-голубого цвета.

Особые приметы: на правой руке на указательном пальце отсутствует первая фаланга, на левой руке на указательном пальце есть нарастание кожи.

Всех, кто видел подростка, просят позвонить по телефонам: +375 29 222−10−19 или 102.