ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пьяный мужчина шел к родне, ошибся домом - и убил старика и его дочь-инвалида. А потом сдал себя милиции

25.05.2020 14:50 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За жестокое убийство двух человек в агрогородке Буйничи Могилевского района будут судить могилевчанина. Он пьяным убил 83-летнего мужчину и его 47-летнюю дочь-инвалида, сообщает Следственный комитет.


Фото: sk.gov.by

По данным следствия, вечером 24 января 2020 года милицию вызвал водитель — он сказал, что перед его машиной на дорогу выбежал мужчина. Он был в крови, пьян и просил вызвать милицию, так как в доме неподалеку произошло убийство. Прибывшие на место милиционеры обнаружили в доме тела 83-летнего мужчины и 47-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Оказалось, что убиты отец и дочь, которая, по данным Генпрокуратуры, страдает психическим заболеванием. И убил их этот мужчина, который и просил помощи, — 57-летний могилевчанин.

Следствие установило, что вечером 24 января обвиняемый направлялся к родственникам в агрогородке Буйничи, был пьян и ошибочно зашел в другой дом на этой же улице. Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомец покинул дом, но тот отреагировал неадекватно: до смерти избил мужчину и его дочь руками, ногами, подставкой для ног, а также нанес удары ножом.

До этого обвиняемый весь день пил, в том числе на могиле матери. Экспертиза показала, что, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, он понимал, что делает, и осознавал последствия своих действий.

Вину мужчина признал полностью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Бесправник на "Ягуаре" врезался в столб на МКАД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика