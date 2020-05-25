Пьяный мужчина шел к родне, ошибся домом - и убил старика и его дочь-инвалида. А потом сдал себя милиции

Источник материала: Tut.by

За жестокое убийство двух человек в агрогородке Буйничи Могилевского района будут судить могилевчанина. Он пьяным убил 83-летнего мужчину и его 47-летнюю дочь-инвалида, сообщает Следственный комитет.



Фото: sk.gov.by

По данным следствия, вечером 24 января 2020 года милицию вызвал водитель — он сказал, что перед его машиной на дорогу выбежал мужчина. Он был в крови, пьян и просил вызвать милицию, так как в доме неподалеку произошло убийство. Прибывшие на место милиционеры обнаружили в доме тела 83-летнего мужчины и 47-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями.

Оказалось, что убиты отец и дочь, которая, по данным Генпрокуратуры , страдает психическим заболеванием. И убил их этот мужчина, который и просил помощи, — 57-летний могилевчанин.

Следствие установило, что вечером 24 января обвиняемый направлялся к родственникам в агрогородке Буйничи, был пьян и ошибочно зашел в другой дом на этой же улице. Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомец покинул дом, но тот отреагировал неадекватно: до смерти избил мужчину и его дочь руками, ногами, подставкой для ног, а также нанес удары ножом.

До этого обвиняемый весь день пил, в том числе на могиле матери. Экспертиза показала, что, несмотря на острую алкогольную интоксикацию, он понимал, что делает, и осознавал последствия своих действий.

Вину мужчина признал полностью.