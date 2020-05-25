|
Бесправник на "Ягуаре" врезался в столб на МКАД
Источник материала: БTБесправник на "Ягуаре" врезался в фонарь на МКАД в Минске. После столкновения машина загорелась, понадобилась помощь спасателей. ДТП произошло примерно в полвторого ночи. Сообщается, что 30-летний водитель ехал в направлении Логойского тракта. По предварительной версии, он не справился с управлением. В момент аварии мужчина находился в машине один, он госпитализирован. Как рассказали в ГАИ, шофер неоднократно попадался на превышении скорости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бесправник на "Ягуаре" врезался в фонарь на МКАД в Минске. После столкновения машина загорелась, понадобилась помощь спасателей. ДТП произошло примерно в...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)