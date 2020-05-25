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Бесправник на "Ягуаре" врезался в столб на МКАД

25.05.2020 12:37 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Бесправник на "Ягуаре" врезался в фонарь на МКАД в Минске. После столкновения машина загорелась, понадобилась помощь спасателей. ДТП произошло примерно в полвторого ночи. Сообщается, что 30-летний водитель ехал в направлении Логойского тракта. По предварительной версии, он не справился с управлением. В момент аварии мужчина находился в машине один, он госпитализирован. Как рассказали в ГАИ, шофер неоднократно попадался на превышении скорости.
 
Теги: Минск
 
 
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Бесправник на "Ягуаре" врезался в фонарь на МКАД в Минске. После столкновения машина загорелась, понадобилась помощь спасателей. ДТП произошло примерно в...
 
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  • Бесправник на "Ягуаре" врезался в столб на МКАД 12:16, БT
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