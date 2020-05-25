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Пожилая пара погибла на пожаре в Борисовском районе

25.05.2020 15:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На пожаре в Борисовском районе погибли два человека, еще один получил ожоги. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Пожар произошел 24 мая в многоквартирном доме в деревне Зачистье. На месте пожара сотрудники МЧС нашли тела 63-летней хозяйки сгоревшей квартиры и ее 69-летнего сожителя, выжил только 45-летний сын женщины — он был госпитализирован с ожогами.

Следователи и эксперты для восстановления картины происшествия опросили соседей и местных жителей. Как выяснилось, все трое пострадавших накануне устроили застолье со спиртным. В качестве предварительной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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Происшествие произошло в деревне Зачистье в одной из квартир.
 
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