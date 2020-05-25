Пожилая пара погибла на пожаре в Борисовском районе

Источник материала: Tut.by

На пожаре в Борисовском районе погибли два человека, еще один получил ожоги. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Пожар произошел 24 мая в многоквартирном доме в деревне Зачистье. На месте пожара сотрудники МЧС нашли тела 63-летней хозяйки сгоревшей квартиры и ее 69-летнего сожителя, выжил только 45-летний сын женщины — он был госпитализирован с ожогами.

Следователи и эксперты для восстановления картины происшествия опросили соседей и местных жителей. Как выяснилось, все трое пострадавших накануне устроили застолье со спиртным. В качестве предварительной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении.