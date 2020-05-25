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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семь человек спасены, трое эвакуированы. В Минском районе горела квартира Густой дым валил из окна пятиэтажного жилого дома в деревне Замосточье. Специалисты по лестничным маршам с использованием масок спасли пятеро человек, из них...

Густой дым валил из окна пятиэтажного жилого дома в деревне Замосточье. Специалисты по лестничным маршам с использованием масок спасли пятеро человек, из них трое детей; а на подъемнике спустили женщину и ребенка. Пожар оперативно ликвидировали. В результате возгорания изнутри выгорели две комнаты. Причина происшествия выясняется.