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Семь человек спасены, трое эвакуированы. В Минском районе горела квартира

25.05.2020 18:40 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Густой  дым валил из окна пятиэтажного жилого дома в деревне Замосточье. Специалисты по лестничным маршам с использованием масок спасли пятеро человек, из них трое детей; а на подъемнике спустили женщину и ребенка. Пожар оперативно ликвидировали. В результате возгорания изнутри выгорели две комнаты. Причина происшествия выясняется.
 
 
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Густой  дым валил из окна пятиэтажного жилого дома в деревне Замосточье. Специалисты по лестничным маршам с использованием масок спасли пятеро человек, из них...
 
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