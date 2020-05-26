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В Минске столкнулись троллейбус и автомобиль

26.05.2020 13:44 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Серьезное ДТП произошло вчера вечером в Минске. Столкнулись троллейбус и автомобиль "хендай". По информации ГАИ, легковушка двигалась по улице Горецкого и при повороте налево не пропустила троллейбус. Водитель общественного транспорта не успел остановиться. В результате удара легковой автомобиль перевернулся и врезался в светофор. Травмы получил 38-летний пассажир "хендай".
 
Теги: Минск
 
 
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Серьезное ДТП произошло вчера вечером в Минске. Столкнулись троллейбус и автомобиль "хендай". По информации ГАИ, легковушка двигалась по улице Горецкого и при...
 
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