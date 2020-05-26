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Женщина бросилась под поезд в Могилеве и выжила

26.05.2020 14:00 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве вечером 25 мая женщина бросилась под поезд, сообщает МВД. Она выжила и находится в реанимации.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По предварительным данным, могилевчанка бросилась под поезд около 20.45 на перегоне между станциями Могилев-1 и Могилев-2. Тут ехал поезд Полоцк-Брест, когда за 50 метров до него 31-летняя женщина прыгнула в межпутье.

Машинист подавал звуковые сигналы, но могилевчанка не отреагировала. Затем он применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. С различными травмами женщину увезли в реанимацию, задержка поезда составила 40 минут.

Всего с начала года на объектах железнодорожного транспорта произошло более 30 несчастных случаев, погибли более 20 человек.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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Все произошло вечером 25 мая между станциями Могилев-1 и Могилев-2.
 
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