|
Женщина бросилась под поезд в Могилеве и выжила
Источник материала: Tut.by
В Могилеве вечером 25 мая женщина бросилась под поезд,
По предварительным данным, могилевчанка бросилась под поезд около 20.45 на перегоне между станциями Могилев-1 и Могилев-2. Тут ехал поезд Полоцк-Брест, когда за 50 метров до него 31-летняя женщина прыгнула в межпутье.
Машинист подавал звуковые сигналы, но могилевчанка не отреагировала. Затем он применил экстренное торможение, но наезда предотвратить не удалось. С различными травмами женщину увезли в реанимацию, задержка поезда составила 40 минут.
Всего с начала года на объектах железнодорожного транспорта произошло более 30 несчастных случаев, погибли более 20 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все произошло вечером 25 мая между станциями Могилев-1 и Могилев-2.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)