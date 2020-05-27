Работника сельхозпредприятия в Пинском районе подозревают в краже более 500 кг комбикорма

Источник материала: Полесская правда



В Пинском районе правоохранители вернули сельхозпредприятию более 500 кг похищенного комбикорма, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники ГАИ дежурили на одной из дорог района. Их внимание привлек автомобиль BMW, салон и багажник которого были заполнены мешками с комбикормом. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки груза, у водителя не было. Выяснилось, что мужчина купил товар для своего подсобного хозяйства у знакомого тракториста.

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями установили, что 12 мешков комбикорма массой 541 кг с фермы сельхозпредприятия похитил работник — 24-летний местный житель.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.

Фото УВД Брестского облисполкома.