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Работника сельхозпредприятия в Пинском районе подозревают в краже более 500 кг комбикорма
27.05.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сотрудники ГАИ дежурили на одной из дорог района. Их внимание привлек автомобиль BMW, салон и багажник которого были заполнены мешками с комбикормом. Документов, подтверждающих легальность приобретения и перевозки груза, у водителя не было. Выяснилось, что мужчина купил товар для своего подсобного хозяйства у знакомого тракториста.
Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями установили, что 12 мешков комбикорма массой 541 кг с фермы сельхозпредприятия похитил работник — 24-летний местный житель.
Следователи дали правовую оценку действиям мужчины.
Фото УВД Брестского облисполкома.
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