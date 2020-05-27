|
В Сморгони спасатели пожалели пса, застрявшего в калитке
Источник материала: Tut.by
Утром 26 мая в МЧС позвонил местный житель и попросил помочь соседскому псу, который оказался в сложной ситуации: в калитке застряла лапа. Само животное выбраться не могло, а его хозяева с утра ушли на работу. У соседа также не получилось помочь животному,
Соседи ушли на работу, а их пес жалобно скулил на подворье. Подойдя ближе, мужчина увидел, что лапа четвероногого застряла в калитке. Попытки освободить животное ни к чему не привели.
Спасение животных не входит в обязанности работников МЧС — но они не смогли остаться равнодушными и поехали на улицу Кирова.
Спасатели разжали металлический завес калитки и освободили лапу пса. Все завершилось благополучно, ветеринарная помощь спасенному не потребовалась.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сморгонские спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей между металлическими креплениями. Утром 26 мая в МЧС позвонил местный житель и попросил помочь...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)