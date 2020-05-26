﻿ В Столбцах задержали хозяйку притона и ее гостя, которые напали на девушку-следователя и милиционера. 21.by
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В Столбцах задержали хозяйку притона и ее гостя, которые напали на девушку-следователя и милиционера

26.05.2020 15:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милицию обратилась молодая женщина, которая рассказала, что ее изнасиловали в квартире знакомых. Когда по указанному ей адресу приехали девушка-следователь с милиционером, хозяйка квартиры вместе со своим гостем напали на правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Утром 24 мая в милицию поступило заявление от 26-летней жительницы Столбцов: она рассказала, что минувшей ночью в квартире знакомых ей ввели неизвестное вещество и изнасиловали. Чтобы разобраться в ситуации, на место происшествия выбыли оперуполномоченный и следователь.

В квартире, которую указала девушка, следователя и милиционера встретила 36-летняя хозяйка квартиры и ее 45-летний гость.

— Визуально и мужчина, и женщина находились в состоянии опьянения, вели себя вызывающе, предъявляли претензии и мешали сотрудникам правоохранительных органов выполнять служебные обязанности, угрожали избить их. В итоге женщина вырвала из рук девушки-следователя и порвала постановление о производстве осмотра жилища, а на милиционера напал мужчина. В схватке последний оторвал погон и нанес оперативнику несколько ударов руками и ногами, в том числе по голове, — рассказали в милиции.

Когда прибывшие по вызову на помощь милиционеры задержали мужчину, хозяйка квартиры схватила нож и стала им угрожать, в итоге на нее тоже надели наручники.

Сейчас оба — и хозяйка квартиры, и ее гость находятся в ИВС. Возбуждены уголовные дела за насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В милиции также отметили, что и мужчина и женщина ранее были неоднократно судимы, в том числе за тяжкие преступления.

 
 
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В милицию обратилась молодая женщина, которая рассказала, что ее изнасиловали в квартире знакомых. Когда по указанному ей адресу приехали девушка-следователь с...
 
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