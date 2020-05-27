В Минске мужчина топором разбил окна соседей, а потом угрожал милиции «оружием и гранатой»

Источник материала: Tut.by

Женщина сообщила в милицию, что неизвестным топором разбил окна в своей квартире. Мужчина заперся в квартире на третьем этаже того же дома, где находилась его дочь. Милиции он заявил, что при себе у него есть оружие и граната, и в случае штурма он их применит. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

27 мая около 9 утра в милицию позвонила жительница столичной многоэтажки на улице Кольцова и сообщила, что неизвестный топором разбил окна в доме.

На место происшествия выбыл наряд группы задержания. Оказалось, что мужчина заперся в квартире на третьем этаже того же дома, где находилась его малолетняя дочь. Милиционерам он сказал, что при себе у него есть граната и оружие, и в случае каких-либо попыток проникновения в квартиру их применит.

При силовой поддержке ОМОН мужчину задержали.

Его личность установлена. В момент задержания 47-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен для разбирательства в милицию, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.