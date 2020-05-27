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Минчанин угнал грузовик и разбил 12 машин
Источник материала: БT12 машин разбил, а до этого угнал грузовик. Стали известны подробности уголовного дела в Минске. Две недели назад минчанин завладел грузовиком во дворе на улице Лынькова. Машина на парковке оказалась незапертой, а ключ лежал на сидении водителя. Мужчина решил прокатиться, но не справился с управлением и повредил 12 припаркованных автомобилей, после чего оставил место происшествия. И совершил он это в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас молодого человека нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело.
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12 машин разбил, а до этого угнал грузовик. Стали известны подробности уголовного дела в Минске. Две недели назад минчанин завладел грузовиком во дворе на улице...
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