Житель Бреста обвиняется в завладении мобильными телефонами мошенническим путем

Источник материала: Виртуальный Брест

УСК по Брестской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве.

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Фото носит иллюстративный характер

По данным следствия, 21-летний житель Бреста в период с сентября по октябрь 2019 года мошенническим путем завладевал мобильными телефонами, принадлежащими операторам сотовой связи.

Мужчина подыскивал людей, которым сообщал, что у него есть знакомые, которые хотели бы приобрести мобильный телефон, однако магазин не одобряет предоставление рассрочки платежа. Он просил их оформить покупку в рассрочку на свое имя, гарантируя и выплачивая за такие услуги вознаграждение в размере от 70 до 80 рублей в зависимости от стоимости приобретаемого устройства. Также он сообщал, что обязательства по внесению платежей за мобильные устройства берет на себя. После получения мобильных телефонов обвиняемый их реализовывал, а выплаты по рассрочкам не осуществлял, на связь не выходил.

После получения писем с требованиями об оплате рассрочек от магазинов, покупатели мобильных устройств обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

В ходе расследования установлено 13 эпизодов противоправных действий обвиняемого, в результате совершения которых он причинил ущерб юридическим лицам на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Следователями допрошены обвиняемый, свидетели, проведены очные ставки, выемки, осмотры предметов и документов.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Причиненный ущерб возмещен на сумму более 7 тысяч рублей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк