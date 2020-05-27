По маме соскучился. В Вороновском районе задержали 53-летнего мужчину, который незаконно попал на территорию Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





24 мая в деревне Адверники Вороновского района пограничным нарядом был задержан гражданин Республики Беларусь, постоянно проживающий в Литве, который нарушил государственную границу. На вопрос о причинах содеянного, мужчина ответил… что по маме соскучился, а потому шел ее навестить. Почему незаконным путем? Алкоголь попутал.

53-летний мужчина – сын, возможно, и хороший. Однако любовь к маме не должна противоречить законодательству. В отношении гражданина составлены административные протоколы за нарушение границы и пограничного режима. Наложено взыскание в виде штрафа в размере 20 базовых величин.

Кроме того мужчине пришлось возместить затраты на ремонт поврежденного на границе забора – в сумме 300 рублей.

Руководство Лидского пограничного отряда напоминает, что охрана правопорядка – это конституционный долг каждого гражданина нашей страны. Если вы стали свидетелем противоправной деятельности на госгранице, или располагаете информацией о такой деятельности, следует проявить сознательность и уведомить об этом сотрудников органов пограничной службы. Гарантируется анонимность и вознаграждение. В то же время, укрывательство нарушителей законодательства о госгранице может быть расценено как соучастие в правонарушении. В таких случаях будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности. Штраф может достигать 50 базовых величин.

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