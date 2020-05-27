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В Мозырском районе на заводе от удара током погиб рабочий
Источник материала: Tut.by
В Мозырском районе от удара током погиб 52-летний электрогазосварщик,
Трагедия произошла 26 мая около 11 часов на территории асфальтобетонного завода. Мужчина готовил сварочный аппарат для ремонта, при попытке подключения его к сети получил удар током и умер на месте.
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Погиб 52-летний электрогазосварщик.
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