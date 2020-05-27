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В Мозырском районе на заводе от удара током погиб рабочий

27.05.2020 16:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозырском районе от удара током погиб 52-летний электрогазосварщик, сообщили в СК.


Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла 26 мая около 11 часов на территории асфальтобетонного завода. Мужчина готовил сварочный аппарат для ремонта, при попытке подключения его к сети получил удар током и умер на месте.

 
 
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