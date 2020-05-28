В Смолевичском районе под поезд попал мужчина. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 мая на остановке Барсуки в Смолевичском районе под поезд бизнес-класса Орша-Минск попал 35-летний мужчина, сообщает МВД.



Фото носит иллюстративный характер. Денис Васильков, TUT.BY

От полученных травм мужчина погиб.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Задержка движения поезда составила 25 мин.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 34 несчастных случая, в результате которых погибли 23 и травмированы 11 человек.