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В Смолевичском районе под поезд попал мужчина. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Вечером 27 мая на остановке Барсуки в Смолевичском районе под поезд бизнес-класса Орша-Минск попал 35-летний мужчина,
От полученных травм мужчина погиб.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Задержка движения поезда составила 25 мин.
С начала года на железной дороге Беларуси произошло 34 несчастных случая, в результате которых погибли 23 и травмированы 11 человек.
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Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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