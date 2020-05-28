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В Смолевичском районе под поезд попал мужчина. Он погиб

28.05.2020 10:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 27 мая на остановке Барсуки в Смолевичском районе под поезд бизнес-класса Орша-Минск попал 35-летний мужчина, сообщает МВД.


Фото носит иллюстративный характер. Денис Васильков, TUT.BY

От полученных травм мужчина погиб.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Задержка движения поезда составила 25 мин.

С начала года на железной дороге Беларуси произошло 34 несчастных случая, в результате которых погибли 23 и травмированы 11 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Устанавливаются обстоятельства происшествия.
 
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