При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

Источник материала: Виртуальный Брест

В кассу банка по улице Гаврилова обратился мужчина, который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил денежный билет достоинством 100 долларов. Банкнота вызвала сомнение в подлинности у кассира, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы.





Как пояснил задержанный, данную купюру он нашел на работе во время сортировки картона и отделения его от мусора. О том, что она может быть поддельной, не догадывался – ведь визуально банкнота похожа на настоящую.

Изъятая купюра была направлена для проведения экспертизы с целью установления ее подлинности.

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ исследуемый денежный билет номиналом 100 долларов изготовлен способом цветной электрофотографии, водяной знак, защитные волокна и другие элементы на нем имитированы. Это говорит о том, что купюра является поддельной.

По данному факту проводится проверка.

Эксперты напоминают, что в случае возникновения сомнений в подлинности денежного билета граждане могут предварительно проверить его самостоятельно: бумага банкноты должна быть прочной и хрустящей, изображения, как на лицевой стороне купюры, так и на оборотной должны быть абсолютно четкими, некоторые изображения имеют рельефность, благодаря чему ощущаются на ощупь; на просвет должны просматриваться водяные знаки и защитные нити.

Татьяна Коток, официальный представитель

управления Государственного комитета судебных

экспертиз по Брестской области