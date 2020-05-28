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При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

28.05.2020 12:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В кассу банка по улице Гаврилова обратился мужчина, который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил денежный билет достоинством 100 долларов. Банкнота вызвала сомнение в подлинности у кассира, о чем она незамедлительно проинформировала правоохранительные органы.

При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

Как пояснил задержанный, данную купюру он нашел на работе во время сортировки картона и отделения его от мусора. О том, что она может быть поддельной, не догадывался – ведь визуально банкнота похожа на настоящую.

Изъятая купюра была направлена для проведения экспертизы с целью установления ее подлинности.

Согласно выводам эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ исследуемый денежный билет номиналом 100 долларов изготовлен способом цветной электрофотографии, водяной знак, защитные волокна и другие элементы на нем имитированы. Это говорит о том, что купюра является поддельной.

По данному факту проводится проверка.

Эксперты напоминают, что в случае возникновения сомнений в подлинности денежного билета граждане могут предварительно проверить его самостоятельно: бумага банкноты должна быть прочной и хрустящей, изображения, как на лицевой стороне купюры, так и на оборотной должны быть абсолютно четкими, некоторые изображения имеют рельефность, благодаря чему ощущаются на ощупь; на просвет должны просматриваться водяные знаки и защитные нити.

Татьяна Коток, официальный представитель
управления Государственного комитета судебных
экспертиз по Брестской области

При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми
При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

При сортировке мусора рабочий нашел 100 долларов, которые оказались фальшивыми

 
 
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  В кассу банка по улице Гаврилова обратился мужчина, который с целью осуществления валютно-обменных операций предъявил денежный билет достоинством 100 долларов....
 
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