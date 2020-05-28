Мужчина в Свислочи на улице стал бить жену ножом. Ее спас неравнодушный прохожий

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 мая мужчина прямо в городе Свислочи напал на жену с ножом. Ее спас случайный прохожий, сообщает СК.



Фото: СК

Около 17 часов пьяный 40-летний мужчина встретил жену с работы. Прямо на улице он повалил 32-летнюю женщину на землю и стал бить ее ножом в грудь. Женщина активно сопротивлялась, хватала лезвие ножа руками.

Прохожий оттянул от нее мужчину и забрал у него нож. Сейчас женщина в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Скрывшийся с места происшествия нападавший задержан, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Мотив его пока не известен.