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Мужчина в Свислочи на улице стал бить жену ножом. Ее спас неравнодушный прохожий

28.05.2020 12:48 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 27 мая мужчина прямо в городе Свислочи напал на жену с ножом. Ее спас случайный прохожий, сообщает СК.


Фото: СК

Около 17 часов пьяный 40-летний мужчина встретил жену с работы. Прямо на улице он повалил 32-летнюю женщину на землю и стал бить ее ножом в грудь. Женщина активно сопротивлялась, хватала лезвие ножа руками.

Прохожий оттянул от нее мужчину и забрал у него нож. Сейчас женщина в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Скрывшийся с места происшествия нападавший задержан, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Мотив его пока не известен.

 
 
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Сейчас женщина в больнице, ее жизни ничего не угрожает.
 
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