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В Минске предотвратили попытку суицида

28.05.2020 16:06 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и скорой помощи беседовали с человеком. 

Спустя час мужчина сам спустился с крыши. Всё хорошо.

фото: МЧС Минска
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Теги: Минск
 
 
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На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и...
 
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