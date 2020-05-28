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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске предотвратили попытку суицида На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и...

На ул. Шугаева мужчина пытался свести счёты с жизнью. На помощь прибыли спасатели, медики и милиция. Пока работники МЧС разворачивали куб жизни, сотрудники ГУВД и скорой помощи беседовали с человеком.Спустя час мужчина сам спустился с крыши. Всё хорошо.фото: МЧС МинскаПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите