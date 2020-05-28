Настоящий триллер. Минчанин несколько лет терроризировал соседку и сжег чужую дачу из-за собаки

Источник материала: Tut.by

Когда в Дзержинском районе сгорела дача семьи пенсионеров, они даже не могли предположить, что причиной пожара стала собака их дочери. Детектив с элементами триллера, который вполне мог бы экранизировать Netflix, рассказали в пресс-службе МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Эпизод I. Сгоревшая дача и летняя кухня

3 февраля в одной из деревень Дзержинского района сгорела дача 66-летнего минчанина. Сами хозяева предположили, что пожар произошел, скорее всего, в результате замыкания электропроводки. Комплексная пожарно-техническая и химическая экспертизы также не смогли установить причину пожара.

Однако в марте вспыхнула уже летняя кухня на этом же участке. Поскольку к ней даже не было подведено электричество, милиция стала разрабатывать версию о поджоге.



Фото: пресс-служба МВД

Пенсионеры удивились — у них с соседями никогда не было ссор. Но тут они вспомнили, что у их дочери, которая иногда приезжала к ним на дачу, был конфликт с неизвестным из-за ее собаки.

Эпизод II. Анонимные записки, кирпичи в окна, поджоги

Дочь рассказала милиции, что вся эта история началась уже давно. В Минске женщина живет в блокированном жилом доме, который окружает огороженный забором небольшой участок. Они с мужем решили завести собаку для детей, и взяли щенка овчарки. Собака пределы участка не покидала, поэтому каких-то конфликтных ситуаций с соседями не было, хотя иногда овчарка лаяла на прохожих — если они слишком близко подходили к хозяйскому забору.

Но в феврале 2015 года все изменилось. Владелица овчарки нашла приколотую к своему забору записку от таинственных «жильцов соседних домов» с требованием избавиться от собаки, так как она мешает своим лаем. А спустя некоторое время в стекло одного из окон ее квартиры «прилетел» первый кирпич. Через несколько дней появилась еще одна записка. «Жильцы соседних домов» предупреждали, что если собака не исчезнет, то разобьют все окна в квартире. И началось…

На протяжении последующих нескольких лет пакостили пусть и не часто, но с завидным постоянством: «прилетали» в окна то камни, то пустые стеклянные бутылки, по ночам на ее участок стали закидывать пакеты с мусором, в 2016 году дважды пытались поджечь ее забор, однажды утром прямо под калитку вылили ведро краски. Было несколько анонимок в налоговую инспекцию, с заявлением, якобы женщина нелегально торгует цветами. В письмах подробно указывалось, когда и на каких машинах приезжают за букетами. Женщина действительно занималась составлением букетов, но проверка налоговой инспекции никаких нарушений с ее стороны не выявила.

При этом «жильцы соседних домов» не пытались в открытую выяснить отношения, и кто недоволен ее собакой женщина не знала.

На какое-то время «противостояние» затихало, но потом мелкие пакости продолжались, пока в августе прошлого года не загорелся ее дом. После этого случая перепуганная владелица собаки отвезла овчарку на дачу к родителям в Дзержинский район.

Прошло несколько месяцев и вроде бы все успокоилось.

Женщина решила вернуть собаку, и попросила знакомого помочь привезти ее с родительской дачи в Минск. Знакомый помог, но через день горела уже его машина. А от имени владелицы собаки в одной из соцсетей появилась страница с ее данными и фото, на которой вскоре появилось «ее признание» в поджоге автомобиля.

А спустя некоторое время сгорела дача ее родителей, а затем и летняя кухня.

Эпизод III. Следствие ведут знатоки

После этой истории милиционеры уже не сомневались, что поджоги в Дзержинском районе — дело рук тех же «жителей соседних домов», отравляющих женщине жизнь.

Пообщавшись с жителями соседних домов, оперативники сначала нашли в похожем блокированном доме расположенном неподалеку еще одну владелицу собаки, которая получила похожую записку — правда, «жильцы соседних домов» ограничились только посланиям, не переходя к активным действиям.

Поблизости была только одна четырехэтажка, которая располагалась между этими блокированными домами — может быть обе собаки помешали кому-то из жильцов?

Милиция взялась за анализ писем в налоговую. Судя по тому, как тщательно в них описывались все автомобили, приезжающие за букетами к женщине, автор должен был стоять чуть ли не у калитки дома владелицы собаки. Либо этот участок хорошо просматривался из его окон.

Оперативникам удалось сузить круг подозреваемых до нескольких человек, а спустя некоторое время их осталось только двое — они жили в одном подъезде и на одном этаже.

Эпизод IV. «Моя борьба»

На днях, получив санкции прокурора, оперативники отправились с обыском к подозреваемым. На звонок открыли двери только одной квартиры, за дверью второй была тишина.

Пока проводили обыск в первой квартире, параллельно искали родных второго подозреваемого. Обыск первой квартиры показал, что ее хозяин не имеет никакого отношения к «террору по-соседски», и в это время привезли мать второго подозреваемого.

Она открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру, а оперативники услышали звук задвигаемой шторы. Мать предположила, что ее сын не открывал дверь, потому что спал и ничего не слышал, милиционеры же принялись за обыск.

Уже при первом осмотре они нашли 20-литровую канистру с остатками бензина — якобы для хозяйственных нужд, компьютер, а также несколько толстых тетрадей, оказавшимися дневниками хозяина квартиры. Из окна одной из комнат была прекрасно видна калитка владелицы овчарки. Бегло просмотрев дневники, оперативники отметили, что не хватает тетрадей с записями за несколько последних лет.

Вспомнив, что мужчина отодвигал шторы, один из милиционеров спустился на улицу и под окнами квартиры обнаружил пакет с несколькими общими тетрадями с дневниковыми записями за недостающие годы.

Первая страница каждой тетради начиналась словами «Моя борьба». Против даты, когда сгорела машина, была сделана запись «сегодня ночью я предпринял меры, чтобы решить проблемы с собакой». В последней тетради листы с датами пожаров в Дзержинском районе были вырваны. Но изучение уцелевших листов оказалось не менее интересным и полезным.

Финал

Подозреваемый сознался в поджоге дачного дома и летней кухни. Расположение дачи он установил по фотографиям со страницы в социальных сетях одного из членов семьи. Значительно облегчило задачу то, что фото были снабжены геотегами. В один из дней он съездил на место и изучил все подходы к даче. А дальше все было просто.

По фактам поджогов дачного дома и летней кухни следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 218 УК Беларуси. Мужчине грозит срок до 10 лет лишения свободы.