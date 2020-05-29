ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами

29.05.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами
Безработный брестчанин расплатился в такси сувенирной банкнотой и получил сдачу реальными деньгами, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

О мошенничестве в Московский РОВД заявил 39-летний работник такси. По его словам, он выехав на ночной вызов, забрал незнакомого мужчину и доставил в указанное место. Пассажир предложил расплатиться за поездку иностранной валютой и вручил водителю 200 евро. Таксист пояснил, что у него не хватит нужной суммы для сдачи. На удивление, клиент оказался весьма щедрым и согласился взять имеющиеся Br290.

На утро потерпевший пошел в банк проверить полученную накануне купюру на подлинность. Вердикт был неутешительный — банкнота оказалась сувенирной. Сыщики установили, что к нечестному обмену причастен неработающий 35-летний житель областного центра. Следователи дали правовую оценку его действиям.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« 29 мая проходит Единый день безопасности дорожного движения «Внимание-дети!»
Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19 »
Новости дня
Новости ЧП
 
Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика