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В Витебске осудили мужчину, который внезапно избил кондуктора

29.05.2020 13:24 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожилой житель Витебска избил кондуктора троллейбуса. Суд наказал его штрафом в 30 базовых величин (810 рублей), он также должен выплатить 100 рублей кондуктору в счет компенсации морального вреда, сообщает Генпрокуратура.


Иллюстративный снимок. Фото: bkm.by

Инцидент произошел вечером 5 марта в «четверке». На остановке в троллейбус вошел 62-летний мужчина, предъявил проездной и сел на свободное место. Несколько минут ехал спокойно. А когда троллейбус проезжал мимо инфекционной больницы, неожиданно напал на 52-летнего кондуктора, когда тот проходил рядом по салону.

Мужчина получил несколько ударов в лицо. Он попросил водителя вызвать милицию. Когда кондуктор снова проходил мимо пенсионера, тот опять его ударил.

Милиция вскоре задержала пассажира. Свою выходку он пояснил «временным помутнением сознания из-за выпитого алкоголя».

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему штраф 30 базовых величин (810 рублей), а также взыскал 100 рублей в счет возмещения морального вреда кондуктору. Обвиняемый будет принудительно лечиться от алкоголизма.

Приговор вступил в законную силу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел вечером 5 марта в «четверке».
 
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