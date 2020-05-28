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Пьяный водитель сбил инспектора ГАИ

28.05.2020 19:50 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В Могилевской области  пьяный водитель  пытался уйти от ГАИ и сбил офицера. Госавтоинспекция  обнародовала задержание пьяного лихача  в Чаусском районе. В милицию позвонил очевидец и рассказал о нетрезвом водителе за рулем  Mazda. ГАИ машину заметили на одном из перекрестков. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться со скоростью 160 км/ч. После неудачного обгона правонарушитель остановился. А когда его попытались задержать,  выкрутил руль и надавил на газ, сбив инспектора с ног. Он оказался на капоте, ударился о лобовое стекло, после чего его отбросило на обочину.

В салоне машины уже находился второй милиционер, который в результате борьбы  вытащил ключи из замка зажигания. Задержанный - 36-летний житель Кричева. В крови у него обнаружили свыше 2 с половиной промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело  за насилие и угрозу применения насилия  в отношении сотрудника органов внутренних дел.

 
 
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В Могилевской области  пьяный водитель  пытался уйти от ГАИ и сбил офицера. Госавтоинспекция  обнародовала задержание пьяного лихача  в Чаусском районе. В...
 
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