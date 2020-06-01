ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина разгромил выставочный павильон космонавтики на аэродроме «Боровая»

01.06.2020 11:38 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ночь с 29 на 30 мая мужчина разгромил музейный павильон космонавтики, который расположен в Минском аэроклубе ДОСААФ на Боровой. Подробности TUT.BY сообщил начальник штаба аэроклуба ДОСААФ Николай Тимошенко.


Фото: Facebook / Юрий Петров

Павильон космонавтики был открыл в музее авиационной техники Центрального аэроклуба ДОСААФ в 2016 году. В настоящее время музей готовится к переезду, однако по-прежнему принимает посетителей.

По словам Тимошенко, в инциденте, произошедшем в ночь с пятницы на субботу, никто не пострадал, кроме самого нападавшего: судя по небольшим следам крови, он поранился во время разгрома экспозиции павильона космонавтики.

Мужчину, виновного в нападении, уже нашли, ведется следствие. Сама экспозиция серьезно не пострадала, экспонаты не повреждены.

— Я думаю, что там все, что было повреждено, оно восстанавливается. Допустим, стеклянная тумбочка — восстанавливается; дверь выбита — восстанавливается. Экспонаты, в принципе, не пострадали. Ничего серьезного, — рассказал начальник штаба аэроклуба ДОСААФ.


Фото: Facebook / Юрий Петров

Задержанный мужчина, по словам Николая Тимошенко, признает свою вину и готов компенсировать ремонт и восстановление экспозиции.

— О том, почему это сделал, он говорит «я не помню». Самое главное, что он не отказывается. Сказал, что все восстановит, обещал все сделать в течение двух недель.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 29 на 30 мая в Минском аэроклубе ДОСААФ на Боровой неизвестный причинил ущерб выставочному павильону космонавтики.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Витебске на пожаре погибла женщина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика