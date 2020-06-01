Мужчина разгромил выставочный павильон космонавтики на аэродроме «Боровая»

Источник материала: Tut.by

В ночь с 29 на 30 мая мужчина разгромил музейный павильон космонавтики, который расположен в Минском аэроклубе ДОСААФ на Боровой. Подробности TUT.BY сообщил начальник штаба аэроклуба ДОСААФ Николай Тимошенко.



Фото: Facebook / Юрий Петров

Павильон космонавтики был открыл в музее авиационной техники Центрального аэроклуба ДОСААФ в 2016 году. В настоящее время музей готовится к переезду, однако по-прежнему принимает посетителей.

По словам Тимошенко, в инциденте, произошедшем в ночь с пятницы на субботу, никто не пострадал, кроме самого нападавшего: судя по небольшим следам крови, он поранился во время разгрома экспозиции павильона космонавтики.

Мужчину, виновного в нападении, уже нашли, ведется следствие. Сама экспозиция серьезно не пострадала, экспонаты не повреждены.

— Я думаю, что там все, что было повреждено, оно восстанавливается. Допустим, стеклянная тумбочка — восстанавливается; дверь выбита — восстанавливается. Экспонаты, в принципе, не пострадали. Ничего серьезного, — рассказал начальник штаба аэроклуба ДОСААФ.



Фото: Facebook / Юрий Петров

Задержанный мужчина, по словам Николая Тимошенко, признает свою вину и готов компенсировать ремонт и восстановление экспозиции.

— О том, почему это сделал, он говорит «я не помню». Самое главное, что он не отказывается. Сказал, что все восстановит, обещал все сделать в течение двух недель.